"Шахтер" объявил о переходе бывшего защитника "Барселоны"

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе украинского защитника греческого клуба “Ионикос Никея” Дмитрия Чигринского.

Футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента. Он подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

36-летний Чигринский ранее уже выступал за “Шахтер” с 2002 по 2009 год, а затем перешел в “Барселону” за 25 миллионов евро. Спустя год защитник вернулся в клуб из Донецка. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Второй период выступлений игрока за “Шахтер” продлился до 2015 года. Всего он провел за донецкий клуб 189 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Также он играл за “Карпаты”, “Металлург” (Запорожье), “Днепр” и АЕК.

Чигринский является шестикратным чемпионом Украины (2005/06, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14), чемпионом Испании (2009/10), чемпионом Греции (2017/18), 4-кратным обладателем Кубка Украины (2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13), 2-кратным обладателем Суперкубка Украины (2008, 2013), победителем Клубного чемпионата мира (2009), а также обладателем Кубка УЕФА (2008/09).

Чигринский с 2007 по 2011 год играл за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 29 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые карточки.