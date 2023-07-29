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"Шахтер" назвал новую цену на вратаря Трубина, которого хочет купить "Интер"

Новости футбола Сегодня, 09:42
"Шахтер" назвал новую цену на вратаря Трубина, которого хочет купить "Интер" Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Донецкий “Шахтер” определился с новой ценой на вратаря сборной Украины Анатолия Трубина, которым интересуется миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста 15 миллионов евро, а также еще несколько миллионов евро за счет бонусов. “Интер” не готов платить такую сумму, так как контракт голкипера с клубом из Донецка истекает летом 2024 года. Таким образом, через год Трубин может перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что “Интер” близок к покупке 33-летнего вратаря мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро без учета бонусов.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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