"Шахтер" назвал "Ливерпулю" цену на талантливого вратаря

Донецкий “Шахтер” определился с ценой на вратаря Анатолия Трубина, которым интересуется “Ливерпуль”, сообщает Topskills Sports UK.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за голкипера не менее 40 миллионов евро. Интерес к украинцу также проявляет “Интер".

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 20 матчей во всех турнирах и пропустил 24 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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