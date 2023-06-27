"Шахтер" назвал имя нового главного тренера

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов окончательно определился с кандидатурой нового главного тренера команды.

На эту должность назначат Патрика ван Леувена из “Зари”.

53-летний специалист сейчас находится в Нидерландах на отдыхе, а его презентация в “Шахтере” состоится в первой половине июля.

Контракт с "Шахтером" еще не подписан, но считается, что это осталось простой формальностью.

“Шахтер” начнет подготовку к новому сезону в Нидерландах с 3 июля.