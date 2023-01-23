"Шахтер" назвал "Брайтону" цену на Матвиенко

“Шахтер” определился с ценой на защитника Николая Матвиенко, которым интересуется “Брайтон”, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, украинский клуб хочет получить за футболиста 25 миллионов евро. Главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби настойчиво просит руководство клуба купить украинца, но англичане не готовы платить такую сумму.

В нынешнем сезоне 26-летний Матвиенко провел за “Шахтер” 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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