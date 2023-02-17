"Шахтер" нацелился на бразильца из ОАЭ
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Эрика Менезеса/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер" проявляет интерес к бразильскому защитнику “Аль-Айна” Эрику Менезесу, сообщает FogaoNet.
По сведениям источника, украинский клуб хочет приобрести футболиста и уже сделал первое предложение по его трансферу. Стоит отметить, что бразильцем также интересуются ПАОК, “Ботафого” и “Сан-Паулу”.
В нынешнем сезоне 21-летний Менезес провел за “Аль-Айн” 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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