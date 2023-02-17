"Шахтер" нацелился на бразильца из ОАЭ

Донецкий “Шахтер" проявляет интерес к бразильскому защитнику “Аль-Айна” Эрику Менезесу, сообщает FogaoNet.

По сведениям источника, украинский клуб хочет приобрести футболиста и уже сделал первое предложение по его трансферу. Стоит отметить, что бразильцем также интересуются ПАОК, “Ботафого” и “Сан-Паулу”.

В нынешнем сезоне 21-летний Менезес провел за “Аль-Айн” 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Некоторые игроки ПСЖ сомневаются в способностях главного тренера.