"Шахтер" нашел замену Мудрику в Таджикистане

Вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана может перейти в донецкий “Шахтер”.

Как сообщает казахстанский журналист Айдын Кожахмет, 18-летний футболист казахского “Атырау” попал на радары скаутов “горняков”.

В донецком клубе считают, что Тоиров может стать заменой Михаилу Мудрику, который перебрался в 2Челси".

В текущем сезоне молодой талант провел 11 матчей и сделал 2 ассиста. Также в его активе матчи за сборные Таджикистана U-17 и U-20.