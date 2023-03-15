"Шахтер" надолго теряет зимнего новичка

Вратарь донецкого “Шахтера” Дмитрий Ризнык выбыл из строя из-за травмы, сообщает телеграм-канал бывшего клуба голкипера полтавской “Ворсклы”.

Характер травмы не разглашается. Футболист пропустит не менее двух месяцев. Таким образом, он, скорее всего, пропустит остаток сезона.

24-летний Ризнык перешел в “Шахтер" из “Ворсклы” в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила три миллиона евро. За донецкий клуб он пока не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2027 года.

Не пропустите: Вслед за Россией: Беларусь могут отстранить от Евро-2024.