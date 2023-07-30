"Шахтер" надолго теряет основного защитника

Защитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Валерий Бондарь выбыл из строя из-за травмы, сообщает YouTube-канал “ТаТоТаке”.

По сведениям источника, у футболиста диагностирован перелом ключицы. Травму он получил в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против харьковского “Металлиста 1925” (2:1). Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев. Таким образом, он сможет вернуться в строй в октябре после перерыва для матчей национальных сборных.

24-летний Бондарь является воспитанником “Шахтера”. Он выступает за первую команду донецкого клуба с 2016 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В составе “Шахтера” Бондарь три раза становился чемпионом Украины в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2022/2023, один раз выиграл Кубок Украины в сезоне-2018/2019, а также один раз становился обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.

Бондарь с 2020 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.