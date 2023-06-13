"Шахтер" может возглавить итальянский тренер

Новым главным тренером донецкого “Шахтера” может стать Франческо Фариоли, сообщает Sport.ua.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему главному тренеру Игору Йовичевичу, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

34-летний Фариоли в настоящее время является безработным. Ранее он был ассистентом Роберто Де Дзерби в “Сассуоло”, затем входил в тренерский штаб “Аланьяспора”, после чего был главным тренером турецкого клуба “Карагюмрюк”.