"Шахтер" может продать основного голкипера

Донецкий “Шахтер” может продать основного вратаря Анатолия Трубина в летнее трансферное окно, сообщает журналист Виктор Вацко в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист отказался продлевать с “горняками” контракт, который действует до лета 2024 года. В связи с этим клуб рассматривает вариант с продажей голкипера, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 36 матчей во всхе турнирах и пропустил 40 голов.

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