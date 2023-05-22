"Шахтер" может продать основного голкипера
Новости футбола Сегодня, 14:54
Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер” может продать основного вратаря Анатолия Трубина в летнее трансферное окно, сообщает журналист Виктор Вацко в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист отказался продлевать с “горняками” контракт, который действует до лета 2024 года. В связи с этим клуб рассматривает вариант с продажей голкипера, чтобы получить за него хоть какие-то деньги.
В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 36 матчей во всхе турнирах и пропустил 40 голов.
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