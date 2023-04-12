"Шахтер" может потерять одного из лидеров на длительный срок

Полузащитник донецкого “Шахтера” Дмитрий Крыськив выбыл из строя из-за травмы.

Футболист травмировался в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Украины против “Львова” (2:1) и был заменен в середине тайма. В ближайшее время хавбек пройдет углубленное медицинское обследование. По предварительным оценкам, у игрока разрыв связок голеностопа. Если диагноз подтвердится, то он перенесет операцию и пропустит несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 22-летний Крыськив провел за “Шахтер” 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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