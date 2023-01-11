"Шахтер" может подписать легенду киевского "Динамо"

“Шахтер” проявляет интерес к нападающему “Аль-Айн” и сборной Украины Андрею Ярмоленко, сообщает журналист Мохаммед Хамад из ОАЭ в своем Twitter.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены полузащитнику Михаилу Мудрику, который может перейти в “Арсенал”.

Стоит отметить, что 33-летний Ярмоленко является легендой киевского “Динамо”, за которое он играл с 2006 по 2017 годы. В нынешнем сезоне форвард провел за “Аль-Айн” 15 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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