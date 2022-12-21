"Шахтер" может отложить продажу Мудрика
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Донецкий “Шахтер" может отказаться от продажи полузащитника Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно, сообщает New York Times.
По сведениям источника, в украинском клубе полагают, что зарубежные клубы попытаются приобрести футболиста по сниженной цене, так как знают о финансовых проблемах “горняков” из-за войны. Ранее сообщалось, что главным претендентом на хавбека является “Арсенал”.
В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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