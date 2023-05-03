"Шахтер" - "Минай" - 1:0 (видеообзор)

В матче 24-го тура чемпионата Украины “Шахтер” на своем плое обыграл “Минай” со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил Ласина Траоре.

“Шахтер”, набрав 59 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Минай” с 23 очками остался на 13-й позиции.

“Шахтер” – “Минай” – 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 12 - 1:0

“Шахтер”: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 71), Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков (Назарина, 90), Швед (Гочолеишвили, 71), Зубков (Тотовицкий, 62), Траоре (Келси, 70).

“Минай”: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник (Байдал, 89), Витенчук, Кравчук, Рогозинский, Петько (Горин, 67), Твердохлеб (Чуев, 76), Коломоец (Вишневский, 46), Трубочкин (Гечев, 76).

Видеообзор матча

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