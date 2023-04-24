"Шахтер" купил талантливого южноамериканца

Пресс-служба донецкого “Шахтера” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “ЛДУ Кито” и молодежной сборной Эквадора Дэнила Кастильо.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с украинским клубом контракт до лета 2028 года.

19-летний Кастильо является воспитанником “ЛДУ Кито”. За главную команду эквадорского клуба он не провел ни одного матча.

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