"Шахтер" хочет вернуть Мудрика из "Челси"

Директор “Шахтера” по футболу Дарио Срна выразил мнение, что донецкий клуб может вернуть из “Челси” украинского полузащитника Михаила Мудрика, который перешел в английский клуб в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов.

“Цену Мудрика определил рынок, а не президент ”Шахтер". Михаил является одним из лучших игроков Европе на своей позиции после Мбаппе и Винисиуса. Если кто-то хочет купить игрока “Шахтера”, то должен нас уважать. Мы знаем, как продавать и покупать игроков. К сожалению, у Михаила сейчас не все ладится в “Челси”, но у него есть все, чтобы стать одним из лучших в Премьер-лиге. Возможно, сейчас он несчастлив, так как его команда не выигрывала уже больше месяца. А другой клуб, в который он мог перейти - “Арсенал”, находится на вершине таблице. Быть может, Мудрик хотел бы присоединиться к “канонирами”. Но после войны “Шахтер” может выкупить его обратно", - сказал Срна в интервью подкасту The Football Ramble.

В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Челси” шесть матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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