"Шахтер" едва не проиграл "Александрии" в матче УПЛ

В матче 25-го тура чемпионата Украины “Александрия” и “Шахтер” на своем поле сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Николай Михайленко. Впрочем, на 75-й минуте равновесие восстановил Кевин Келси.

“Шахтер”, набрав 60 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Александрия” с 38 очками осталась на пятой позиции.

“Александрия” - “Шахтер” - 1:1 (1:0)

Голы: Михайленко, 9 - 1:0, Келси, 75 - 1:1

“Александрия”: Н. Шевченко - Скорко, Бабогло, Логинов, Копына (Чубатый, 82) - Михайленко (Ващенко, 89), Рыбалка - Мирошниченко, Ковалец (Волошин, 58), Третьяков - Мустафаев (Матюшенко, 89).

“Шахтер”: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 70), Матвиенко - Степаненко - Швед (Зубков, 70), Бондаренко (Сикан, 86), Джурасек (Крыськив, 46), Судаков - Траоре (Келси, 24).

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