"Шахтер" близок к покупке таланта из Южной Америки

Донецкий “Шахтер” близок к приобретению опорного полузащитника “ЛДУ Кито” Денила Кастильо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский и эквадорский клубы уже достигли договоренности о переходе игрока. Также “горняки” практически согласовали с игроком условия личного контракта. Сумма трансфера не разглашается.

Стоит отметить, что 19-летний Кастильо пока что не провел ни одного матча за основной состав “ЛДУ Кито”.

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