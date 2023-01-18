"Севилья" вернула Окампоса из аренды спустя 3,4 месяца

Хавбек “Севильи” Лукас Окампос вернулся в расположение команды из аренды в “Аяксе”.

Футболист выступал за нидерландский клуб с сентября прошлого года.

Как пишет источник, стороны договорились прервать аренду.

В составе “Аякса” Окампос провел 6 матчей. Также он успел до аренды сыграть 3 матча в чемпионате Испании за “Севилью”.