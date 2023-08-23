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Севилья ведет переговоры по трансферу нападающего сборной Аргентины

Новости футбола Сегодня, 01:22
Севилья ведет переговоры по трансферу нападающего сборной Аргентины Фото: инстаграм Хоакина Корреа/Автор неизвестен

“Севилья” проявляет интерес к нападающему миланского “Интера” и сборной Аргентины Хоакину Корреа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести или арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Форвард готов сменить клуб, так как на него не рассчитывает главный тренер “Интера” Симоне Индзаги. Аргентинцем также интересуется “Торино”. Туринский клуб хочет арендовать игрока до лета 2024 года с правом последующего выкупа за 20 миллионов евро.

29-летний Корреа выступает за “Интер” с лета 2021 года. Он перешел в миланский клуб из римского “Лацио” на правах аренды за шесть миллионов евро. Спустя год “Интер” выкупил трансфер форварда. Сумма трансфера составила 27 миллионов 300 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Милана 77 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Корреа с 2017 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и получил одну желтую карточку.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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