"Севилья" уволила главного тренера

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила об увольнении Хорхе Сампаоли с поста главного тренера.

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды. После 26 туров “Севилья” занимает лишь 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. При этом севильцы вышли в ¼ финала Лиги Европы, где сыграют с “Манчестер Юнайтед”.

Ожидается, что новым главным тренером “Севильи” станет Хосе Луис Мендилибар, который подпишет контракт до конца сезона.

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