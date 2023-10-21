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Севилья с Серхио Рамосом не проиграла Реалу

Новости футбола Сегодня, 14:34
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Севилья с Серхио Рамосом не проиграла Реалу Фото: laliga.com / Автор неизвестен

В матче 10 тура Ла Лиги Севилья принимала на своем стадионе “Рамон Санчес Писхуан” Реал Мадрид. Главной интригой игры стала встреча легендарного защитника Серхио Рамоса, который сейчас выступает за команду из Андалусии, с Реалом. В 2005 году Севилья продала Рамоса как раз в Реал, а в сентябре 2023 года футболист вернулся в родной клуб.

Матч оказался очень ярким не только из-за количества опасных моментов, но и эмоций на поле. В первом тайме зрители увидели только гол Вальверде, который отменили из-за офсайда.

Главные события произошли во втором тайме: на 74 минуте Эн-Несири в борьбе вынудил Алабу срезать мяч в ворота Реала. Однако Севилья вела в счете всего четыре минуты: Карвахаль забил после флангового навеса в ответ.

Реал сохраняет первое место в таблице. Однако преимущество над Жироной, которая идет следом, всего в три очка. Севилья идет в нижней части таблице, ее место - тринадцатое.

В следующем туре нас ожидает великое Эль Класико между Барселоной и Реалом. Игра пройдет на поле каталонского клуба. А Севилья на выезде встретится с Кадисом.

Севилья - Реал 1:1
Голы: Алаба 74 (автогол) - Карвахаль 78

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