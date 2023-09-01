Севилья расторгла контракт с чемпионом мира

Севилья расторгла контракт с аргентинским полузащитником Папу Гомесом, сообщает сайт клуба.

Клуб и игрок договорились о расторжении контракта, который был рассчитан до 30 июня 2024 года. Севилья поблагодарила своего игрока за выступления. Игрок провел три сезона в составе Севильи, перейдя из Аталанты в январе 2021 года.

За это время аргентинец забил десять голов и отдал шесть ассистов в форме Севильи. Гомес провел 90 матчей, 66 из которых были в Ла Лиге. Кроме того, он забил гол в матче Кубке Испании.

Также в составе Севильи он выиграл Лигу Европы сезона 2022-23. Он сыграл в трех матчах и не отличился ни одним голевым действием. На европейской арене аргентинец провел десять матчей (пять в Лиге Чемпионов и пять в Лиге Европы). В этих матчах он отдал одну голевую передачу.

До этого он выступал в Аталанте и был капитаном команды. Именно с итальянцами он впервые сыграл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. В общей сложности, на его счету 209 матчей в Серии A. Он сумел забить 50 голов и отдать 57 голевых передач.