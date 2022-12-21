"Севилья" рассталась с 5-кратным победителем Лиги чемпионов

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Иско.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года.

30-летний Иско выступал за “Севилью” с 2022 года, провел за клуб 19 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее играл за “Валенсию”, “Малагу” и “Реал”. За сборную Испании сыграл 38 матчей и забил 12 голов. 3-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель клубного чемпионата мира.

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