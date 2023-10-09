Севилья рассматривает Марселино на должность главного тренера

Севилья рассматривает кандидатуру Марселино на пост главного тренера своей команды, сообщает Relevo.

Согласно нескольким источникам, между клубом и окружением 58-летнего испанца уже состоялись первые контакты, но стороны пока далеки от соглашения. С одной стороны, Марселино мотивирован вернуться к тренерской работе в Испании, а с другой у него есть сомнения относительно надежности проекта Севильи и не слишком уверенности в том, стоит ли ему возглавлять команду по ходу сезона.

Тораль не единственный тренер, рассматриваемый руководством. В шорт-листе также есть Хави Грасия и Марсело Гальярдо, но оба специалиста также хотели бы работать с командой начиная с предсезонных сборов, чтобы иметь больше времени и возможностей внедрить свой стиль.

Марселино уже возглавлял андалусийцев с лета 2011 года по февраль 2012 года. За это время команда одержала 9 побед, 9 раз сыграла вничью и 9 раз проиграла. На момент увольнения "Севилья" занимала 11-е место в чемпионате, выбыла из кубка страны и не участвовала в еврокубках, так как в августе 2011 года не смогла пройти "Ганновер" в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что в воскресенье, 8 октября, Севилья приняла решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера. Специалист потерял должность после неудовлетворительных результатов на старте сезона.