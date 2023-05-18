"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы

В ответном матче ½ финала Лиги Европы “Севилья” на своем поле обыграла “Ювентус” со счетом 2:1 и вышла в финал.

Победу испанскому клубу принесли голы Сусо и Эрика Ламелы. У гостей отличился Душан Влахович.

В финале “Севилья” сыграет с “Ромой”.

“Севилья” Испания – “Ювентус” Италия - 2:1 (0:0) - первый матч - 1:1

Голы: Влахович, 65 - 0:1, Сусо, 71 - 1:1, Ламела, 95 - 2:1

“Севилья”: Буну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).

Удаление: Акунья (115).

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