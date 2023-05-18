АНГ РУ
Главная Новости "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы

"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы

Новости футбола Сегодня, 17:43
"Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В ответном матче ½ финала Лиги Европы “Севилья” на своем поле обыграла “Ювентус” со счетом 2:1 и вышла в финал.

Победу испанскому клубу принесли голы Сусо и Эрика Ламелы. У гостей отличился Душан Влахович.

В финале “Севилья” сыграет с “Ромой”.

“Севилья” Испания – “Ювентус” Италия - 2:1 (0:0) - первый матч - 1:1
Голы: Влахович, 65 - 0:1, Сусо, 71 - 1:1, Ламела, 95 - 2:1

“Севилья”: Буну, Навас (Гомес, 105), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо, Окампос (Ламела, 70), Оливер Торрес (Сусо, 62; Рекик, 118), Хиль (Монтьель, 100), Эн-Несири.

“Ювентус”: Щесны, Данило, Бремер, Гатти, Куадрадо (Милик, 105), Ди Мария (Кьеза, 64), Рабьо, Локателли (Миретти, 86), Фаджоли (Паредес, 41), Кин (Влахович, 64), Айлинг (Костич, 86).

Удаление: Акунья (115).

Не пропустите: "Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Севилья Ювентус Лига Европы
Популярные новости
"Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы
Определились финалисты Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 17:00 Определились финалисты Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:54 "Манчестер Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке Новости футбола Вчера, 15:15 Гол украинца Ярмоленко помог "Аль-Айн" крупно победить в Кубке
Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров Новости футбола Вчера, 05:36 Сумма отступных - миллиард: "Барселона" продлевает контракт с одним из лидеров
"Интер" вновь обыграл "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов Новости футбола 16 мая 2023, 16:56 "Интер" вновь обыграл "Милан" в полуфинале Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:53 "Фиорентина" стала вторым финалистом Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 17:43 "Севилья" прошла "Ювентус" в полуфинале Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 17:04 "Рома" вышла в финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 16:59 "Вест Хэм" вышел в финал Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 16:32 "Ньюкасл" одержал крупную победу в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:17 "Тоттенхэм" летом расстанется с опытным бразильцем Новости футбола Сегодня, 15:55 ПСЖ вступил в борьбу за защитника "Наполи" Новости футбола Сегодня, 15:42 "Барселона" и "Атлетико" могут совершить громкий обмен Новости футбола Сегодня, 15:30 "Реал" принял решение по Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 15:15 "Арсенал" продлил контракт с основным вратарем
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Вольфсбург 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Кадис - Вальядолид 19 мая 2023 года Футбол 19 мая 2023 Прогноз на матч Лион - Монако 19 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Фулхэм - Кристал Пэлас 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Эвертон 20 мая 2023 года Футбол 20 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Арсенал 20 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Лечче - Специя 21 мая 2023 года Футбол 21 мая 2023 Прогноз на матч Торино - Фиорентина 21 мая 2023 года