"Севилья" проиграла в гостевом матче чемпионата Испании

В матче 26-го тура чемпионата Испании “Севилья” в гостям проиграла “Хетафе” со счетом 0:2.

Победу хозяевам принесли голы Мунира Эль-Хаддади и Энеса Унала.

“Хетафе”, набрав 29 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Севилья” с 28 очками опустилась на 14-ю позицию.

“Хетафе” – “Севилья” - 2:0 (0:0)

Голы: Эль-Хаддади, 50 - 1:0, Унал, 90 - 2:0

“Хетафе”: Сория, Суарес (Иглесиас, 62), Митрович, Джене, Альварес, Максимович (Вильяр, 70), Милья (Аленья, 83), Унал, Мунир (Альгобия, 70), Майораль (Мата, 84), Порту.

“Севилья”: Буну, Навас, Теллес (Монтьель, 72), Баде, Гудель, Акунья, Оливер Торрес (Сусо, 55), Жордан (Ракитич, 55), Гуйе, Окампос, Хиль (Эн-Несири, 55).

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