"Севилья" продолжила серию побед в финалах Лиги Европы

“Севилья” продолжила свою внушительную победную серию в Лиге Европы.

Во вчерашнем финале испанцы играли с “Ромой”, которую возглавляет Жозе Моуринью, не проигравший до этого ни в одном в финале еврокубков.

Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были испанцы - 4:1

Это была седьмая победа “Севильи” в Лиге Европы и Кубке УЕФА.

Интересно, что ни в одном из финалов указанных турниров испанцы не проиграли,.