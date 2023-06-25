"Севилья" продлила контракт с основным полузащитником

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о продлении контракта с сербским полузащитником Неманьей Гуделем.

Новое соглашение между 31-летним футболистом и испанским клубом будет действовать до лета 2026 года.

Гудель перешел в “Севилью” летом 2019 года из “Гуанчжоу Эвергранде” на правах свободного агента. Всего он провел за севильцев 163 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.