“Севилья” приняла решение по тренеру, который привел команду к победе в Лиге Европы

“Севилья” продлила контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром.

Соглашение решили пересмотреть после победы испанского клуба в финале Лиги Европы.

Отметим, что 62-летний специалист возглавил команду в марте этого года. Всего под его руководством команда провела 16 матчей, добыв в них 9 побед.

В финале Лиги Европы испанцы обыграли “Рому” в серии послематчевых пенальти.