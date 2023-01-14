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"Севилья" потерпела поражение в гостевом матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 14:44
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Испании “Жирона” на своем поле обыграла “Севилью” со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Кристиана Стуани и Янхеля Эрреры. У гостей отличился Танги Ньянзу.

“Жирона”, набрав 21 очко, вышла на 11-е место в турнирной таблице Серии А. “Севилья” с 15 очками осталась на 17-й позиции.

“Жирона” – “Севилья” - 2:1 (0:1)
Голы: Ньянзу, 13 - 0:1, Стуани, 46 - 1:1, Эррера, 88 - 2:1

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес (Эспиноса, 63), Буэно, Мигель Гутьеррес, Тони Вилья (Ян Коуто, 62), Рикельме (Фернандес, 82), Ромеу, Алеиш Гарсия, Мартин (Эррера, 62), Стуани (Терратс, 90).

“Севилья”: Буну, Навас (Сусо, 80), Фернандо (Ламела, 66), Ньянзу, Баде (Монтьель, 66), Акунья, Ракитич, Гудель, Жордан, Оливер Торрес (Эн-Несири, 90), Рафа Мир.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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