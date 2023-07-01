"Севилья" подписала защитника

Фланговый защитник “Эспаньола” Адриа Педроса перешел в другую испанскую команду.

Контракт с 25-летним футболистом подписала "Севилья".

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года, он перебрался в новый клуб в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Педроса сыграл лишь в семи матчах, не отметившись результативными действиями.