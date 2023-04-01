"Севилья" победила в гостевом матче Ла Лиги
Новости футбола Сегодня, 14:31
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Испании “Севилья” на выезде обыграла “Кадис” со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Лукаса Окампоса и Юссефа Эн-Несири.
“Севилья”, набрав 31 очко, вышла на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Кадис” с 28 очками остался на 16-й позиции.
“Кадис” – “Севилья” - 0:2 (0:0)
Голы: Окампос, 51 - 0:1, Эн-Несири, 74 - 0:2
“Кадис”: Хиль, Парра (Лосано, 80), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Алехо (Бонгонда, 60), Алькарас, Сан-Эметерио (Хосе Мари, 80), Негредо (Рамос, 60), Гвардиола, Собрино.
“Севилья”: Дмитрович, Навас, Баде, Гудель, Акунья (Теллес, 86), Ракитич (Ламела, 70), Окампос (Оливер Торрес, 86), Жордан, Гуйе, Хиль (Сусо, 76), Эн-Несири.
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