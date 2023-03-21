"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 16:30
Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о назначении Хосе Луиса Мендилибара на пост главного тренера.
Специалист подписал с клубом контракт до лета 2023 года. На этом посту он сменил аргентинца Хорхе Сампаоли, который был уволен после серии неудовлетворительных результатов.
“Севилья”, набрав в 26 турах 28 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая зону вылета на два очка. При этом, севильцы вышли в ¼ финала Лиги Европы, где сыграют с “Манчестер Юнайтед”.
62-летний Мендилибар ранее тренировал “Арратию”, “Бильбао Атлетик”, “Орреру”, “Лансароте”, “Эйбар”, “Атлетик”, “Вальядолид”, “Осасуну”, “Леванте”, вновь “Эйбар” и “Алавес”.
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