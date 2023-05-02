"Севилья" обновила антирекорд, которому 20 лет

В заключительном матче 32-го тура испанской премьер-лиги “Севилья” потерпела домашнее поражение со счетом 1:2 от “Жироны”.

Домашняя команда пропустила по голу в каждом таймов.

Статисты обратили внимание, что для "Севильи" это уже шестое поражение в текущем сезоне на своем поле, что стало антирекордом за последние двадцать лет.

В сезоне 1999/2000 команда проиграла дома даже на один матч больше - семь.