"Севилья" не смогла обыграть худшую команду Ла Лиги

В матче 36-го тура чемпионата Испании “Севилья” на выезде сыграла вничью с “Эльче” со счетом 1:1.

На 10-й минуте счет открыл Эрик Ламела, но в середине первого тайма счет сравнял Тете Моренте. При этом гости с 18-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Папа Гуйе.

“Севилья”, набрав 49 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 21 очком занимает последнее, 20-е место, и уже вылетел в Сегунду.

“Эльче” – “Севилья” - 1:1 (1:1)

Голы: Ламела, 10 - 0:1, Моренте, 25 - 1:1

“Эльче”: Бадия, Фернандес Меркау (Кольядо, 46), Бигас, Дональд, Клерк, Моренте, Фидель (Гути, 72), Гумбау, Хосан (Лирола, 79), Нтека (Понсе, 66), Бойе (Милья, 66).

“Севилья”: Дмитрович, Навас (Монтьель, 71), Рекик, Баде, Теллес, Акунья (Хиль, 78), Фернандо (Ракитич, 70), Ламела (Гудель, 55), Окампос, Гуйе, Эн-Несири (Рафа Мир, 78).

Удаление: Гуйе (18).

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