"Севилья" назвала "Реалу" и "Баварии" цену на вратаря Буну

“Севилья” определилась с ценой на марокканского голкипера Яссина Буну, которым интересуются “Бавария” и “Реал”, сообщает Marca.

По сведениям источника, севильский клуб хочет получить за вратаря полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в “Баварии” марокканец может заменить травмированного Мануэля Нойера, а “Реал” рассматривает его в качестве дублера основному голкиперу Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне 31-летний Буну провел за “Севилью” 16 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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