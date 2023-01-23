"Севилья" может усилиться экс-хавбеком "Арсенала"

“Севилья” проявляет интерес к французскому полузащитнику “Лиона” Жеффу Рен-Аделаиду, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб близок к аренде футболиста на полгода с правом последующим выкупа за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Рен-Аделаид провел за “Лион” 14 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Ранее играл за “Арсенал”.

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