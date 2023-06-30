"Севилья" может продать всех футболистов основного состава

“Севилья” готова на радикальный шаг из-за серьезных финансовых проблем, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб может продать всех футболистов основного состава. Дело в том, что долг клуба составляет 90 миллионов евро.

Спортивный директор “Севильи” Мончи уже покинул клуб, так как он не хотел продавать большую группу игроков.

Напомним, что в минувшем сезоне “Севилья” стала победителем Лиги Европы и получила право сыграть в Лиге чемпионов.