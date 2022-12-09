"Севилья" может купить бразильца из АПЛ

“Севилья” проявляет интерес к бразильскому полузащитнику “Тоттенхэма” Лукасу Моуре, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер севильцев Хорхе Сампаоли.

В нынешнем сезоне 30-летний Моура провел за “Тоттенхэм” 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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