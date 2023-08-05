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"Севилья" купила полузащитника сборной Швейцарии

Новости футбола Сегодня, 08:50
"Севилья" купила полузащитника сборной Швейцарии Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о переходе опорного полузащитника франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Швейцарии Джибриля Соу.

Испанский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Игрок подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что “Севилья” готова продать все основных футболистов из-за финансовых проблем.

26-летний Соу выступал за “Айнтрахт” с лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из швейцарского “Янг Бойз”. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Всего Соу провел за “Айнтрахт” 160 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.

Соу с 2018 года играет за сборную Швейцарии. Всего он провел за швейцарскую национальную команду 38 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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