"Севилья" купила полузащитника сборной Швейцарии

Пресс-служба “Севильи” на официальном сайте объявила о переходе опорного полузащитника франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Швейцарии Джибриля Соу.

Испанский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Игрок подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что “Севилья” готова продать все основных футболистов из-за финансовых проблем.

26-летний Соу выступал за “Айнтрахт” с лета 2019 года. Он перешел в немецкий клуб из швейцарского “Янг Бойз”. Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Всего Соу провел за “Айнтрахт” 160 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.

Соу с 2018 года играет за сборную Швейцарии. Всего он провел за швейцарскую национальную команду 38 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, а также получил две желтые карточки.