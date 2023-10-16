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Севилья интересуется подписанием Мейсона Гринвуда

Новости футбола Сегодня, 13:52
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Севилья интересуется подписанием Мейсона Гринвуда Фото: https://www.instagram.com/masongreenwood/

Вингер Манчестер Юнайтед, который в данный момент находится в аренде в Хетафе, может продолжить свою карьеру в Испании, сообщает The Mirror.

Согласно информации источников, сам футболист заинтересован и готов подписать контракт с Хетафе на постоянной основе. Сообщается, что нападающий наслаждается жизнью в Испании и готов предаться Хетафе на более длительный срок. Он забил свой первый гол за клуб в недавнем ничейном матче с Сельтой. Однако его также привлекают другие испанские клубы.

Считается, что Севилья также заинтересована в подписании контракта с Гринвудом. Действующее соглашение с Юнайтед рассчитано до 2025 года.

Утром 30 января 2022 года в социальных сетях появились сообщения, что Гринвуд избил фотомодель Харриет Робсон, с которой ранее встречался. Манчестер Юнайтед выпустил заявление, что Гринвуд отстранен от тренировок и матчей до дальнейшего уведомления. Того же дня полиция Великого Манчестера арестовала Гринвуда подозревая его в изнасиловании и нападении.

2 февраля 2022 года Гринвуд был выпущен под залог. 2 февраля 2023 года Королевская прокурорская служба объявила, что с Гринвуда сняты все обвинения из-за отзыва показаний ключевых свидетелей и появления новых материалов.

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