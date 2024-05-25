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Севилья – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 38-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 05:39
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Севилья – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 38-го тура Ла Лиги Фото: сайт Ла Лиги / Автор неизвестен

Заключительным матчем 38-го тура и всего сезона Ла Лиги станет встреча Севильи и Барселоны. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда вы сможете посмотреть этот матч.

Севилья – Барселона: что нужно знать о матче

Обеим командам уже известно, как они закончат текущий сезон. Севилья располагается в середине турнирной таблицы, на тринадцатом месте, имея в своем активе 41 бал. В Случае победы красно-белые имеют шансы подняться на две строчки, но лишь в случае поражения Хетафе и Осасуны. Также Севилья может и потерять своё место, если проиграет в предстоящем матче, а её ближайшие преследователи – Сельта Виго, Лас-Пальмас и Райо Вальекано выиграют.

Барселона также уже гарантировала себе вторую строчку турнирной таблицы. Отрыв от Жироны составляет четыре бала, а после поражения коллективу Мичела Санчеса они подарили досрочное чемпионство Реал Мадриду. Стоит отметить, что этот матч станет последним для Хави Эрнандеса в тренерском кресле Барселоны, ведь после довольно продолжительных разговоров об уходе испанца, а после о продолжении сотрудничества, руководство клуба заявило о разрыве договора.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине текущего сезона закончился минимальной победой Барселоны со счётом 1:0 благодаря автоголу Серхио Рамоса.

Севилья – Барселона: когда и где состоится матч

Матч 38-го тура испанской Ла Лиги между Жироной и Барселоной состоится в Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан» в воскресенье, 26 мая. Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Севилья – Барселона: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

Армения - FAST TV
Азербайджан - AZ Sport
Грузия - Silk Sport HD 1
Израиль - One Sport
Казахстан - Setanta Sports
Кыргызстан - Setanta Sports
Латвия - Go3 Sport
Литва - Go3 Sport
Молдова - Setanta Sports
Польша - Canal+ Premium, Eleven Sports 1 Poland
Таджикистан - Setanta Sports
Туркменистан - Setanta Sports
Украина – MEGOGO
Узбекистан - Setanta Sports
Эстония - Go3 Sport

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