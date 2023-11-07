Арсенал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА

У среду, 8 ноября, продолжится Лига Чемпионов. На стадионе "Эмирейтс" Арсенал примет Севилью в рамках четвертого тура.

В предыдущем матче "канониры" минимально обыграли Севилью в гостевом матче со счетом 2:1. Кроме того, Арсенал разгромил ПСВ (4:0) в первом туре Лиги Чемпионов, но довольно неожиданно команда Артеты проиграла Лансу (1:2). В настоящее время лондонцы возглавляют группу B, имея в активе шесть очков. Севилья пока не имеет побед в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Они дважды сыграли вничью в матчах с Лансом (1:1) и ПСВ (2:2) и, конечно, проиграли Арсеналу (1:2).

Daily Sport подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч в разных странах мира. Добавим, что начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.