Арсенал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА
Новости футбола Вчера, 13:48
Арсенал - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов УЕФА
У среду, 8 ноября, продолжится Лига Чемпионов. На стадионе "Эмирейтс" Арсенал примет Севилью в рамках четвертого тура.
В предыдущем матче "канониры" минимально обыграли Севилью в гостевом матче со счетом 2:1. Кроме того, Арсенал разгромил ПСВ (4:0) в первом туре Лиги Чемпионов, но довольно неожиданно команда Артеты проиграла Лансу (1:2). В настоящее время лондонцы возглавляют группу B, имея в активе шесть очков. Севилья пока не имеет побед в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Они дважды сыграли вничью в матчах с Лансом (1:1) и ПСВ (2:2) и, конечно, проиграли Арсеналу (1:2).
Daily Sport подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть матч в разных странах мира. Добавим, что начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.
- Армения - Fast Media
- Азербайджан - CBC Sport, Ictimai TV
- Болгария - bTV, A1
- Грузия - Setanta, Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Setanta, Jurnal TV, MyTV.md
- Польша - Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина - MEGOGO
- Узбекистан - MTRK
- Эстония - Viaplay Estoniа
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