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Сестра Роналду высказалась о шансах Криштиану сыграть на ЧМ-2026

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: инстаграм Кати Авейру/Автор неизвестен

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, выразила мнение, что ее брат может сыграть на чемпионате мира 2026 года, несмотря на то, что на момент проведения турнира ему будет уже 41 год.

“41 год - это расцвет жизни”, - написала Авейру в своем инстаграме.

Также Катя раскритиковала соотечественников за то, что они праздновали победу Португалии над Швейцарией (6:1). В этой встрече Роналду остался в запасе и вышел на поле во втором тайме при счете 5:1.

“Мы проиграли чемпионат мира, так как кучка крыс праздновала победу над Швейцарией так, словно они победили Роналду. Но в сборной нет клубов. Сборная - это страна. Но, к сожалению, в Португалии не выучили этот урок”, - добавила сестра форварда.

Напомним, что 37-летний Роналду на ЧМ-2022 принял участие в пяти матчах и забил один гол с пенальти.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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