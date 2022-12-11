Сестра Роналду призвала уволить наставника Португалии после вылета команды с ЧМ-2022

Сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Алвейру крайне разочарована работой наставника команды Фернанду Сантуша.

После вчерашнего матча четвертьфинала турнира с Марокко (0:1) она написала пост в соцсетях, в котором призвала уволить тренера.

“Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию”, - написала она и добавила хештег #fernandosantosout.

Напомним, что сам Роналду второй матч подряд не попал в стартовый состав. Он появился на поле в начале второго тайма, но отыграться португальцам не помог.