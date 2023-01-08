Сестра Роналду оценила презентацию нападающего в "Аль-Насре"

Сестра Криштиану Роналду высказалась по поводу презентации нападающего в “Аль-Насре”.

По словам сестры футболиста, презентация прошла на высшем уровне.

“Как прекрасно. С королем обращались именно так, как и должны”, – написала Катя Авейру.

Напомним, что капитан сборной Португалии был представлен публике в качестве игрока клуба из Саудовской Аравии на этой неделе. Его контракт с “Аль-Насром” рассчитан до 2025 года.