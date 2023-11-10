Серия А назвала лучшего футболиста октября

Серия А признала Лаутаро Мартинеса лучшим футболистом октября.

За прошлый месяц Лаутаро Мартинес провел три матча и забил два мяча. Аргентинец выделился в играх против Болоньи и Торино.

🏆 Il suo primo @EASPORTSFC Player of the Month! 🥇



Congratulazioni al vincitore di ottobre, Lautaro Martinez. 🙅‍♂️🐂#FC24 pic.twitter.com/nxNsiBGiBD — Lega Serie A (@SerieA) November 10, 2023

Нападающий "Интернационале" поделился своими мыслями относительно потенциального трансфера в "Реал Мадрид". Он подчеркнул, что его сердце всегда было с Интером. Ему и его семье хорошо в Милане, и он хочет продолжать выигрывать трофеи с этим клубом.

В июле 2018 года Лаутаро перешел в "Интернационале" за 22,7 миллиона евро, подписав контракт на 5 лет. В матче против "Сассуоло" он дебютировал в итальянской Серии А. 29 сентября в поединке с "Кальяри" Мартинес забил свой первый гол за "Интер". За первый сезон он провел за нерадзурри 27 матчей в национальном чемпионате.