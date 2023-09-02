Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура

На этих выходных состоится заключительный тур перед международной паузой на матчи национальных команд в отборе на Евро-2024. Нас ожидают сразу три главных противостояния: в пятницу Рома встретится с Миланом, в субботу Наполи дома будет принимать Лацио, а в воскресенье Интер ожидает матч против Фиорентины. Также обращаем внимание на Ювентус, которого ожидает выезд к Эмполи.

Время - СЕТ

Серия А. 3-й тур

01.09

18:30 Сассуоло - Верона 3:1

20:45 Рома - Милан 1:2

02.09

18:30 Болонья - Кальяри

18:30 Удинезе - Фрозиноне

20:45 Аталанта - Монца

20:45 Наполи - Лацио

03.09

18:30 Интер - Фиорентина

18:30 Торино - Дженоа

20:45 Эмполи - Ювентус

20:45 Лечче - Салернитана

Серия А. Турнирная таблица

Серия А. 4-й тур

16.09

15:00 Ювентус - Лацио

18:00 Интер - Милан

20:45 Дженоа - Наполи

17.09

12:30 Кальяри - Удинезе

15:00 Монца - Лечче

15:00 Фрозиноне - Сассуоло

18:00 Фиорентина - Аталанта

20:45 Рома - Эмполи