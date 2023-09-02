Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура
На этих выходных состоится заключительный тур перед международной паузой на матчи национальных команд в отборе на Евро-2024. Нас ожидают сразу три главных противостояния: в пятницу Рома встретится с Миланом, в субботу Наполи дома будет принимать Лацио, а в воскресенье Интер ожидает матч против Фиорентины. Также обращаем внимание на Ювентус, которого ожидает выезд к Эмполи.
Время - СЕТ
Серия А. 3-й тур
01.09
18:30 Сассуоло - Верона 3:1
20:45 Рома - Милан 1:2
02.09
18:30 Болонья - Кальяри
18:30 Удинезе - Фрозиноне
20:45 Аталанта - Монца
20:45 Наполи - Лацио
03.09
18:30 Интер - Фиорентина
18:30 Торино - Дженоа
20:45 Эмполи - Ювентус
20:45 Лечче - Салернитана
Серия А. Турнирная таблица
Серия А. 4-й тур
16.09
15:00 Ювентус - Лацио
18:00 Интер - Милан
20:45 Дженоа - Наполи
17.09
12:30 Кальяри - Удинезе
15:00 Монца - Лечче
15:00 Фрозиноне - Сассуоло
18:00 Фиорентина - Аталанта
20:45 Рома - Эмполи
18.09
18:30 Салернитана - Торино
20:45 Верона - Болонья